Доброта может быть не просто красивой моральной идеей, а реальным инструментом для поддержки психического здоровья, пишет USA Today со ссылкой на доктора наук в области психиатрии Дэниела Эймена. Исследования показывают: когда человек помогает другим, мозг работает иначе, чем в состоянии тревожного зацикливания на себе.

При постоянных переживаниях, самокопании и прокручивании негативных мыслей активнее работает так называемая сеть пассивного режима мозга. Она связана с размышлениями о себе, тревогой и зацикленностью на плохом. Если эта система перегружена, человеку сложнее выйти из круга стресса и подавленного состояния.

Но когда внимание переключается наружу — на помощь близкому, соседу, волонтерство или простой добрый поступок, — активность этой сети снижается. Одновременно организм выделяет дофамин, серотонин, эндорфины и окситоцин. Эти вещества улучшают настроение, уменьшают стресс и укрепляют социальные связи.

Особенно важно это в эпоху экранов, когда люди формально постоянно «на связи», но все чаще чувствуют одиночество. Избыточное время в соцсетях может усиливать изоляцию, тревожность и эмоциональное выгорание.

Ученые также связывают волонтерство с улучшением когнитивных функций. В одном исследовании у пожилых добровольцев отмечали изменения в областях мозга, связанных с памятью.

Доброта не заменяет профессиональную помощь при депрессии или тревожных расстройствах. Но как ежедневная привычка она доступна каждому: поддержать человека, помочь делу, сказать доброе слово — иногда это полезно не только тому, кому помогают, но и самому мозгу.