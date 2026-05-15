Куда россияне несут деньги со вкладов: названы варианты, способные обогнать инфляцию

Россияне все активнее забирают деньги со вкладов и переводят их в другие инструменты, но паниковать и снимать все сбережения наличными экономисты не советуют. По данным ЦБ, в марте 2026 года срочные депозиты сократились на ₽288,1 млрд, в апреле отток с банковских счетов достиг уже ₽600 млрд, и тенденция сохраняется. О том, куда сейчас реально несут деньги и какие варианты помогают хотя бы попытаться обогнать инфляцию, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал кандидат экономических наук, декан факультета экономики и менеджмента Московского областного филиала РАНХиГС Николай Головецкий.

Почему уходят с вкладов и есть ли смысл хранить наличные

По словам эксперта, сокращение объема депозитов идет не первый месяц и связано в первую очередь не с «тайным обрушением» банковской системы, а с пересмотром финансового поведения населения.

«Бежать сломя голову в банк и снимать сбережения, потому что „грядет что‑то страшное“, не надо. Особенно если деньги лежат на вкладе. Досрочное расторжение депозитного договора приводит к потере накопленных процентов», — подчеркнул Головецкий.

Он напомнил, что вклады до ₽1,4 млн в каждом банке застрахованы через Агентство по страхованию вкладов, а средний размер депозита на начало 2026 года составлял около ₽419 тыс.. Для большинства граждан, по его словам, риски потери денег в случае проблем отдельного банка минимальны, особенно если речь идет о крупных государственных игроках.

При этом экономист указал на реальное изменение модели обращения с деньгами.

«Объем накопленных россиянами наличных превысил ₽17 трлн, за год он вырос почти на 5%. На фоне разговоров о сбоях связи, усиления антифрод-контроля и снижения ставок по вкладам наличные снова начинают восприниматься как инструмент „последней автономии“ — простой и не зависящий от цифровых каналов», — отметил он.

На что россияне тратят накопления и что может обогнать инфляцию

Часть средств, по словам Головецкого, просто уходит в текущие расходы и крупные покупки.

«Люди используют накопленные на высоких ставках прошлых лет деньги для значимых приобретений — недвижимости, автомобилей, ремонта. Рост реальных расходов и инфляционные ожидания подталкивают к тому, чтобы не держать все средства пассивно на депозите», — сказал эксперт.

В то же время заметно растет интерес к более доходным инструментам.

«Среди альтернатив чаще всего выбирают облигации. В апреле 2026 года объем средств, направленных в этот инструмент, достиг ₽265,5 млрд — это примерно на 57% больше, чем год назад. Для многих это способ получить доходность выше классического вклада при умеренном уровне риска», — привел данные Головецкий.

Кроме облигаций, россияне активно осваивают паевые инвестиционные фонды, обезличенные металлические счета, частично — валютные инструменты, учитывая ограничения последних лет.

Экономист подчеркнул, что универсального рецепта для всех нет, но логика примерно одна: депозиты на фоне снижения ставок перестали уверенно обгонять инфляцию, и люди ищут сочетание безопасности и доходности.

«Безопасный минимум — не выходить за пределы страхового покрытия в одном банке, избегать крупных сумм в небольших кредитных организациях без господдержки и не снимать деньги досрочно без крайней необходимости. Обогнать инфляцию сейчас потенциально позволяют качественные облигации, часть фондов и некоторые смешанные стратегии, но любой более доходный инструмент предполагает и больший риск. Важно не поддаваться панике и принимать решения осознанно, а не под влиянием тревожных новостей», — резюмировал Головецкий.

