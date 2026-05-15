Погоду делают люди: отмечаем в Подмосковье Международный день климата

15 мая во всем мире отмечают Международный день климата. Эта дата призвана напомнить людям о том, насколько серьезно антропогенное воздействие влияет на окружающую среду и провоцирует глобальные климатические изменения. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что изменение климата — один из наиболее значимых факторов для состояния окружающей среды. В связи с потеплением меняются — и порой не в лучшую сторону — условия существования флоры и фауны. Климат напрямую влияет на состояние экосистем, на динамику ареалов, миграционное поведение животных и птиц, численность популяций.

Однако каждый человек может внести свой вклад в борьбу с климатическими изменениями — достаточно сформировать и поддерживать полезные экологические привычки: сократить использование личного автомобиля, участвовать в акциях по высадке деревьев и расчистке водоемов, экономить электроэнергию и воду, выбирать товары в биоразлагаемой или перерабатываемой упаковке, практиковать раздельный сбор мусора и сдавать вторсырье на переработку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о закупке спецтехники для лесничеств.