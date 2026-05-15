Более 170 кг некачественного мяса сняли с реализации в Подмосковье в апреле

В Подмосковье в апреле сняли с продажи около 172 кг некачественного мяса. Об итогах проверок продукции рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

За месяц в области провели свыше 3,1 тыс. исследований говядины, почти 7,7 тыс. исследований свинины, более 9,9 тыс. исследований мяса птицы, около 2 тыс. исследований баранины.

Специалисты проводили физико-химические и дозиметрические исследования, пробу варки, а также трихинеллоскопию для свинины и крольчатины.

«В результате специалисты сняли с реализации порядка 172 кг мяса, не соответствующего обязательным требованиям безопасности», - говорится в сообщении министерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность трансформации сферы нестационарной торговли.