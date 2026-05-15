В Московской области за четыре месяца приобрели почти 2 млн кг сгущенного молока

По итогам четырех первых месяцев 2026 года в Подмосковье жители приобрели более 1,6 млн кг сгущенного молока с сахаром. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В региональных магазинах реализуют широкий ассортимент этого продукта. При этом жителям региона напомнили, что классическое сгущенное молоко должно соответствовать ГОСТу. В ведомстве уточнили, что качественный продукт должен содержать только три ингредиента – молоко, сахар и лактозу.

