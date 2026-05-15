Чай со вкусом микропластика: как кипячение воды может стать опасным для организма

Привычная чашка чая может содержать гораздо больше микропластика, чем кажется, сообщает Daily Mail со ссылкой на исследование Университета Квинсленда в Австралии. Ученые выяснили, что пластиковые чайники при кипячении способны выделять в воду огромное количество нано- и микропластиковых частиц.

Особенно тревожным оказался первый запуск нового чайника. По данным исследователей, он может высвобождать около 12 млн наночастиц на миллилитр воды. Для обычной чашки объемом 250 мл это почти 3 млрд частиц.

Даже после 150 кипячений частицы не исчезли полностью: ученые фиксировали около 820 тысяч наночастиц на миллилитр. Это значит, что воздействие становится меньше, но не прекращается.

Жесткая вода, как ни странно, может частично защищать: минералы формируют внутренний слой на стенках чайника и уменьшают выделение пластика.

Авторы советуют особенно тщательно готовить новый чайник к использованию: несколько раз вскипятить воду и вылить ее. Простого ополаскивания может быть недостаточно.

Долгосрочное влияние микропластика на здоровье пока изучается, но ученые уже находили такие частицы в организме человека и связывают их с потенциальными рисками для клеток, репродуктивной системы и воспалительных процессов.