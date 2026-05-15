Бритни Спирс вновь вляпалась в скандал после выхода из рехаба

В Лос-Анджелесе разгорелся скандал вокруг поп-звезды Бритни Спирс. По информации TMZ, певица устроила дебош в ресторане Blue Dog, который находится в районе Шерман-Оукс.

По словам очевидцев, Спирс вела себя неадекватно: она лаяла, размахивала ножом, кормила мужчину едой прямо из своей тарелки и повторяла ему «Я тебя люблю». В какой-то момент сотрудники безопасности ресторана вывели ее на улицу.

Очевидцы описали певицу как возбужденную и взволнованную. На столике, за которым она сидела, остались смятое меню и нетронутая еда. Один из посетителей сравнил поведение звезды с поведением маленького ребенка.

Представители самой Бритни категорически опровергли эту информацию. Они заявили, что сообщения о дебоше не соответствуют действительности. Отмечается, что певица ужинала в ресторане со своей помощницей и личным телохранителем. Все, что она делала, — это рассказывала забавную историю о своей собаке, которая постоянно лает на соседей.

Также представители певицы подчеркнули, что Бритни никому не угрожала ножом. Она просто разрезала свой гамбургер пополам, чтобы удобнее было есть. Помощник артистки обвинил СМИ в постоянной и несправедливой критике в адрес Спирс. Он считает, что журналисты специально раздувают скандал.

Стоит отметить, что этот инцидент произошел всего через несколько дней после того, как Бритни вышла из реабилитационного центра, где проходила лечение от наркозависимости.

