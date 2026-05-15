Андреасян утвердил актерский состав новой экранизации романа Толстого «Война и мир»
StarHit: Андреасян собрал весь каст в новой экранизации романа «Война и мир»
Российский режиссер Сарик Андреасян раскрыл детали своей новой работы. Он представил актерский состав фильма по роману Льва Толстого «Война и мир», который выйдет в прокат 18 февраля 2027-го года, сообщает StarHit.
На главные роли Андреасян утвердил следующих артистов: Наташу Ростову сыграет Полина Гухман, Андрея Болконского — Станислав Бондаренко, Элен Курагину — Лиза Моряк (жена Сарика).
Также в фильме задействованы Александр Лыков (Василий Курагин), Екатерина Стулова (мадам Шерер), Карен Бадалов (Багратион), Елена Захарова (Алина Курагина), Антон Момот (Федор Долохов), Кристина Кукас (Бурьен) и Алиса Кот (Лиза Болконская).
Самую известную экранизацию легендарного романа Толстого снял Сергей Бондарчук. Его фильм считается одним из самых дорогих в истории СССР: на съемки картины ушло шесть лет. Главные роли исполнили Людмила Савельева (Наташа Ростова), сам Бондарчук (Пьер Безухов) и Вячеслав Тихонов (Андрей Болконский).
Ранее актриса Лиза Моряк высказалась о критике в свой адрес из-за того, что сыграет Элен Курагину в положении.