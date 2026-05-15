Московская область представила инвестиционный потенциал региона китайскому бизнесу

В бизнес‐парке «Гринвуд» в Красногорске прошла презентация инвестиционного потенциала региона для китайских инвесторов. Мероприятие подчеркнуло прочные экономические связи между регионом и КНР. По словам заместителя председателя правительства и министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, Китай является одним из главных партнеров Подмосковья.

На территории комплекса «Гринвуд» сегодня работают около 170 китайских компаний, а общее число резидентов из 14 стран мира превышает 400. Такая концентрация бизнеса создает благоприятные условия для развития партнерских отношений, обмена опытом и реализации совместных проектов.

Московская область и Китай уже реализуют ряд крупных инвестиционных инициатив. Среди наиболее значимых проектов: терминально‐логистический центр «Белый Раст» в Дмитровском районе и транспортно‐логистический центр «Селятино» в Наро‐Фоминском городском округе.

Эти площадки играют важную роль в международной торговле: они обеспечивают быстрые и эффективные маршруты для доставки товаров как из Подмосковья в Китай, так и в обратном направлении. Развитие логистической инфраструктуры не только упрощает товарооборот, но и способствует росту экономических связей между регионами двух стран.

