Крах инвесторов и справедливость: рынок недвижимости рухнул на треть

Российский рынок недвижимости переживает серьезный спад в начале 2026 года. Согласно данным аналитиков IBC Real Estate, за первый квартал инвесторы вложили в жилые и коммерческие объекты 99 миллиардов рублей — на 30 процентов меньше, чем годом ранее. Эксперты прогнозируют, что к концу года ситуация ухудшится: общая сумма вложений вряд ли превысит 700 миллиардов рублей, пишет «Ъ».

Главная причина обвала — высокие ставки по кредитам. Девелоперы больше не могут рассчитывать на дешевые заемные средства, а найти качественные объекты по приемлемой цене становится все сложнее. Ранее статистику поддерживали сделки по выкупу бизнеса у уходящих западных брендов, однако этот ресурс практически исчерпан. Теперь и частные лица, и компании предпочитают размещать средства на банковских депозитах или в облигациях, поскольку эти инструменты приносят более высокую доходность, чем аренда помещений.

Интересы участников рынка распределились неравномерно. Застройщики жилья, вопреки общей тенденции, увеличили закупки земли на 26 процентов, активно формируя задел под будущие проекты в ожидании оживления спроса. В то же время коммерческий сектор переживает настоящий кризис: инвестиции в офисные, складские и гостиничные объекты сократились в два раза. Инвесторов отпугивают высокие эксплуатационные расходы и низкие арендные ставки, которые не окупают текущие затраты.

На этом фоне российский рекламный рынок также демонстрирует замедление: его объем вырос лишь на 8,5 процента, достигнув 980 миллиардов рублей, тогда как годом ранее темпы роста составляли 24 процента. Исключение из общей картины — Telegram, где рекламодатели проявили аномальную активность на фоне слухов о возможной блокировке, массово скупая размещения.