В Электростали волонтеры во время субботника случайно нашли в мусоре автомобиль

Администрация округа поддержала горожан полным набором инвентаря: мешки для отходов, лопаты, грабли, перчатки — все было готово. Однако одна находка заставила волонтеров удивиться и посмеяться.

Во время уборки одного из участков жители заметили нечто, напоминающее забытый автомобиль. Предмет был покрыт грязью и мусором, и сначала все подумали, что придется разбираться с крупногабаритными отходами. Но при ближайшем рассмотрении «автомобиль» оказался… игрушечной моделью. Правда, довольно реалистичной — ее легко можно было принять за настоящую машину, если бы не размеры и легкий вес.

Находка вызвала улыбки у всех участников субботника. Один из жителей поделился впечатлениями.

«Мы уже готовились к сложностям, представляли, как будем разбираться с крупногабаритным мусором, а тут такое! Это, конечно, не настоящий автомобиль, но такая находка нас точно порадовала и удивила»», — рассказал мужчина.

По его словам, настроение после этого случая у всех поднялось, и работа пошла еще веселее.

В администрации городского округа подвели итоги: весенняя уборка прошла на 20 площадках. В ней приняли участие полторы тысячи человек — и это только те, кто зарегистрировался официально. Многие выходили во дворы семьями. Субботник в Электростали удался: город стал чище, а жители получили заряд хорошего настроения.

Ранее сообщалось, что в Подольске стартовал Всероссийский субботник.