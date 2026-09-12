«Кринжатина»: в Госдуме посочувствовали Лебедеву после сравнения женщин с колбасой

Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев в интервью высказался об отношениях, заявив, что с партнером можно порвать, выкинув его как «старый засохший кусок колбасы». Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов в беседе с «Газетой.Ru» назвал слова блогера «кринжатиной» и порекомендовал ему повзрослеть.

Комментировать это депутат счел бессмысленным. По его мнению, судя по рассказам Лебедева о личной жизни, тот так и не повзрослел и до сих пор находится в подростковом состоянии — с крашеными волосами и подружками, которые сегодня есть, а завтра нет. Милонов выразил надежду, что блогер все же повзрослеет и будет жить нормальной жизнью, а также предложил ему помочь.

«Комментировать эту кринжатину — только портить. <...> Ну, надеюсь, что и он повзрослеет, будет жить нормальной жизнью. Надо, может быть, ему помочь. Может, найти ему в Москве какую-нибудь девушку, которая его сделает мужчиной, в конце концов», — заключил он.

Напомним, в интервью дизайнер рассказал, как бросал девушек по СМС, и посоветовал другим мужчинам делать так же. По словам Лебедева, существуют отношения, которые засыхают, как колбаса, — и тогда «не жалко выкинуть» партнера.