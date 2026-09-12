Один вид внезапного богатства приводит к психологическим мукам

Стремительный рост зарплат в сфере искусственного интеллекта породил новую проблему: те, кто разбогател буквально за ночь, все чаще жалуются на душевные терзания. О синдроме внезапного богатства пишет Bloomberg, опираясь на мнения психологов.

Целая ниша консультантов сегодня работает с теми, кто получил огромные суммы после продажи своего дела и не знает, как с этим жить. Специалисты помогают бывшим владельцам бизнеса пережить резкую смену статуса.

Яркий пример — основательница софтверного стартапа Анастасия Королева. Она продала компанию за сумму с девятью цифрами, получив деньги разом, но вместо спокойной жизни столкнулась с многолетней тревогой и тяжелым разводом.

«Все оказалось совсем не так, как мы ожидали, и это стало для меня настоящим шоком. Мне пришлось пройти через очень непростую адаптацию к новой реальности», — поделилась она.

Подобные случаи фиксируют и другие издания. Британец Эндрю Халберт, продавший Pareto Facilities Management за десятки миллионов фунтов, рассказывал The Times: неожиданное богатство принесло ему чувство вины и беспокойство вместо радости. Купленный сразу после сделки спортивный автомобиль он позже сбыл с убытком.

Quartz напоминает: на волне ожидаемых IPO SpaceX, OpenAI и Anthropic порядка 12 тысяч сотрудников технологических компаний могут в одночасье стать мультимиллионерами — и, судя по тенденции, далеко не все окажутся к этому готовы.