Регулярная вакцинация может быть важна не только для защиты от конкретных инфекций, но и для профилактики возрастных заболеваний. Существует связь между соблюдением календаря прививок и снижением риска развития болезни Альцгеймера. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал профессор, директор научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология» Кирилл Прощаев.

По словам специалиста, профилактика преждевременного старения должна включать не только привычные рекомендации по питанию, физической активности и контролю хронических заболеваний. Важную роль играет и соблюдение государственных профилактических программ, в том числе национального календаря прививок.

«Регулярное соблюдение календаря прививок — это фактор долголетия и фактор предупреждения преждевременного старения», — отметил Прощаев.

На первый взгляд связь вакцинации со старением мозга может показаться неожиданной. Основная задача любой прививки — сформировать специфический иммунитет против определенной инфекции. Однако, как объяснил эксперт, иммунная система при этом получает дополнительную стимуляцию.

«Помимо специфического иммунитета, идет тренировка и общего, неспецифического иммунитета», — рассказал геронтолог.

По его словам, состояние иммунной системы имеет значение для процессов старения. В частности, речь идет о хроническом воспалении, которое сопровождает возрастные изменения организма. Тренированная иммунная система, считает Прощаев, может эффективнее противодействовать этому процессу. Именно поэтому вакцинация рассматривается специалистами не только как способ снизить вероятность инфекционных заболеваний, но и как один из элементов общей профилактики возрастных изменений.

Есть и еще более неожиданный момент. По словам эксперта, существуют исследования, в которых соблюдение календаря вакцинации связывают со снижением риска развития болезни Альцгеймера. При этом речь не идет о том, что вакцина является лекарством от Альцгеймера или способна гарантированно предотвратить деменцию. Связь требует дальнейшего изучения, а вакцинация прежде всего предназначена для профилактики конкретных инфекционных заболеваний.

«Люди, которые соблюдают календарь прививок, в целом являются более здоровыми. У них возрастные болезни появляются позже, протекают более легко. Более того, есть исследования, когда это даже уменьшает риск развития болезни Альцгеймера», — подчеркнул Прощаев.

Таким образом, обычная прививка может оказаться гораздо важнее для здоровья в пожилом возрасте, чем принято считать. Соблюдение календаря вакцинации, по мнению специалиста, стоит рассматривать как часть комплексной профилактики преждевременного старения — наряду с другими мерами, которые помогают сохранить здоровье на долгие годы.

Терапевт Евгений Тарасов предупредил, что под симптомами «обычной простуды» может скрываться грипп — если ОРВИ развивается постепенно и легко сбивается жаропонижающими, то грипп начинается остро.