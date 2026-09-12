Популярный у россиян курорт оказался рассадником опасной инфекции

Отдыхающие из России в Таиланде столкнулись с серьезными проблемами со здоровьем: у них появились озноб и ломота в мышцах, резкий подъем температуры и мучительные головные боли. Как пишет издание «Молодой коммунар» со ссылкой на Baza, медики подтвердили у туристов диагноз «коронавирусная инфекция».

Житель Санкт-Петербурга Ибрагим поделился тревожными наблюдениями: в его окружении сразу пятеро человек заразились во время отдыха на Пхукете — курорте, который традиционно пользуется большой популярностью у российских путешественников.

Ситуация на острове вызывает беспокойство. По сведениям местных властей, Пхукет сейчас занимает третье место в государстве по количеству выявленных случаев COVID-19 — впереди только Бангкок и Чонбури. За минувшую неделю на территории курорта зафиксировали 64 новых эпизода заражения.

Тулякам не стоит планировать поездки в эту страну: эпидемиологическая обстановка остается напряженной, а риск инфицирования во время отпуска — весьма высоким.

Ранее сообщалось, что туристы в России стали встречать пугающих акул.