«Кровавое пробуждение в палатке». Туристку из Саратова растерзал хищник, пока гид отдыхал

На Камчатке завершено расследование уголовного дела в отношении организатора туристического похода, по вине которого на отдыхающую напал дикий зверь. Информация предоставлена региональным управлением Следственного комитета.

Следователи установили, что бизнесмен сформировал группу из 18 путешественников, прибывших из разных уголков России, и повел их по территории природного парка «Южно-Камчатский». В один из дней, когда группа разбила палаточный лагерь, организатор вместе с частью туристов покинул стоянку. В лагере осталась лишь 43-летняя жительница Саратова, которая отдыхала в палатке.

В то время, когда женщина спала, на неё напал медведь. Мужчина не позаботился о безопасности подопечной и не оставил ей никаких средств для отпугивания хищников. В результате нападения пострадавшая получила серьезные травмы.

«У пострадавшей диагностировали укушенные и скальпированные раны, их специалисты оценили как тяжкий вред здоровью», — говорится в материалах дела.

Инцидент произошел во время путешествия, и после случившегося прокуратура инициировала проверку, итогом которой стало возбуждение уголовного дела. В настоящий момент все следственные мероприятия завершены. Материалы переданы в надзорное ведомство для утверждения обвинительного заключения, после чего дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

