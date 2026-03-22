Кровавый след «курьеров»: в Подмосковье задержаны двое причастных к убийству предпринимательницы

В рамках расследования жестокого убийства столичной предпринимательницы сотрудники Следственного комитета задержали в Подмосковье двух фигурантов. Им инкриминируют соучастие в особо тяжком преступлении.

Задержанными оказались молодые люди в возрасте 19 и 20 лет. По версии следствия, они выполняли роль «курьеров»: именно им злоумышленники поручили транспортировку части похищенных из жилища жертвы ценностей.

Фигуранты доставлены в столичное управление СК, где с ними проводятся необходимые следственные мероприятия.

Напомним, трагедия разыгралась вечером 13 марта. В квартиру на Строгинском бульваре пришел 20-летний спортсмен Даниил Секач. Он был вооружен болгаркой, ломом, кувалдой и другими предметами. Телефонные аферисты убедили юношу, что он якобы задействован в «операции правоохранителей». Дверь ему открыла дочь владелицы жилья, которая также действовала по указке мошенников.

Войдя внутрь, спортсмен принялся взламывать сейф. Обнаружив в комнате хозяйку, он схватил нож и набросился на женщину, требуя назвать код. От полученных травм москвичка скончалась на месте.

После этого нападавший вскрыл хранилище, забрав оттуда более миллиона рублей и драгоценности. Действуя по команде из телефона, он выбросил награбленное из окна. Похищенное впоследствии забрал подосланный мошенниками курьер.

Ранее было опубликовано видео задержания подростка за взрыв в банке в Москве.