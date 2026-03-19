Кровавый след в Саваре: спецоперация со снотворным помогла обезвредить тигра-людоеда

В окрестностях индийского заповедника Пенч (штат Мадхья-Прадеш) специалистам удалось обезвредить тигра, который нес угрозу местным жителям. Как сообщает газета Times of India , хищник совершил два смертельных нападения на людей в течение февраля.

Первый трагический инцидент произошел 8 февраля, а второй — спустя почти две недели, 20 числа. Помимо этого, тигр регулярно нападал на домашний скот. Это вызвало настоящую панику среди населения деревни Савара и близлежащих поселков. Люди боялись покидать свои жилища в темное время суток и призывали власти организовать круглосуточное патрулирование.

Поймать опасного зверя удалось живьем. Операция была проведена силами отряда быстрого реагирования лесной службы совместно с ветеринарами. Они устроили засаду рядом с припрятанной хищником добычей. Когда тигр вернулся за ней, специалисты применили дротик с транквилизатором. Усыпленное животное оперативно поместили в транспортировочную клетку и в ту же ночь доставили в город Нагпур.

Сейчас четырехлетний хищник находится под пристальным наблюдением ветеринаров. В ходе первичного осмотра специалисты обнаружили у него застарелую рану.

