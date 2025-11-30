«Крыша над головой под вопросом». Шотландия прекращает выплаты семьям, приютившим украинцев

Как сообщается, местная администрация, возглавляемая лейбористами, подтвердила решение о прекращении субсидий в размере 350 фунтов стерлингов в месяц. Эта мера спровоцировала опасения, что многие принимающие семьи, лишившись финансовой поддержки, будут вынуждены попросить своих гостей освободить жилье.

Публикация обращает внимание на то, что в настоящее время в Шотландии могут находиться порядка 28 тысяч человек, прибывших с Украины. Власти признают, что подобное развитие событий способно спровоцировать всплеск обращений за помощью в предоставлении жилья, что создаст дополнительную нагрузку на социальную систему, и без того работающую на пределе возможностей.

Ранее сообщалось о том, что украинские мигранты в Польше зарабатывают на 15% меньше, чем местные сотрудники.