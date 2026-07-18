Кто ходит против часовой в храме и зачем переворачивает свечи: о чем предупредили священники

Священники Русской православной церкви предупредили прихожан о возможной встрече в храмах с людьми, имеющими недобрые намерения. Как пишет ИА ЕЛЬ, ученица церковной школы Светлана пояснила, что возможность колдовства в храмах обусловлена мощным энергетическим потоком, который создается сильными эмоциями и молитвами сотен собравшихся.

Среди представляющих угрозу посетителей выделяют пожилых женщин с проблемами здоровья и рассудка, которые, как считается, пытаются передать свои болезни окружающим и подпитаться чужой энергией. Кроме того, в храмы приходят колдуны, использующие такие места как источник силы, особенно в дни массового скопления людей — на Пасху, Рождество и Троицу.

По словам Светланы, распознать колдунов можно по характерным действиям: они ходят против часовой стрелки, переворачивают свечи и шепчут молитвы наоборот. В целях безопасности прихожанам советуют не позволять посторонним стоять у себя за спиной, не давать зажигать чужие свечи от своей и следить, чтобы собственная свеча догорела хотя бы до середины. Самой надежной защитой от любого негативного влияния названы молитва и обращение к Богу.