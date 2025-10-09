Кто продает Карлсона на Камчатке? За ковер с мультгероями «Союзмультфильм» требует 220 тысяч рублей

Компания-правообладатель требует компенсацию за продажу ковров с незаконно размещенными изображениями персонажей мультфильма «Карлсон вернулся».

Как установлено материалами дела, в июле 2024 года на рынке в Петропавловске-Камчатском предприниматель торговал продукцией с героями «Малыш», «Карлсон» и «Фрекен Бок», не имея на то разрешения от авторов. Подобные действия признаны нарушением исключительных прав.

Общая сумма исковых требований составляет 219 275 рублей, куда входят компенсации за нарушение прав на товарные знаки и персонажей, а также судебные расходы.

Ранее сообщалось о том, что «Союзмультфильм» анонсировал аниме по пьесе «Чайка» Антона Чехова.