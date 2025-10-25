Куда поехать без загранпаспорта: составлен актуальный список стран для россиян

Граждане России имеют возможность въезжать в шесть стран без загранпаспорта, используя лишь внутренний паспорт. Об этом сообщил кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Роман Гареев в беседе с ТАСС .

По словам эксперта, такой привилегией россияне могут воспользоваться благодаря действующим международным договорам. В перечень государств, куда можно отправиться без загранпаспорта, входят:

Беларусь;

Казахстан;

Кыргызстан;

Армения;

Абхазия;

Южная Осетия.

При этом Гареев уточнил важный нюанс для путешественников, планирующих поездку в Армению: въезд по внутреннему российскому паспорту разрешен только при прибытии воздушным транспортом. Если же турист пересекает границу по суше, наличие загранпаспорта обязательно.

Эксперт также прокомментировал динамику списка безвизовых направлений. По его оценке, количество стран, принимающих россиян по внутреннему паспорту, остается неизменным на протяжении длительного времени. «Данная ситуация является стабильной, и перспектив для ее изменения в ближайшем будущем, по моей оценке, нет», — отметил Роман Гареев.

