Купленная квартира может быть не вашей? Юрист раскрыл скрытые ловушки вторичного рынка

Покупка жилья на вторичном рынке сопряжена с серьезными рисками. Даже успешно завершенная сделка может быть оспорена, а новоиспеченный собственник — лишен прав на квартиру через суд. На каких основаниях это возможно, объяснил агентству «Прайм» юрист ЕЮС Иван Смирнов.

Эксперт выделил несколько ключевых причин для признания договора купли-продажи недействительным:

Недееспособность продавца. Сделку могут отменить, если докажут, что владелец в момент продажи не отдавал отчета в своих действиях, находился под давлением, угрозами или действовал в состоянии заблуждения.

Нарушение прав третьих лиц. Особую опасность представляет несоблюдение интересов несовершеннолетних, прописанных или имеющих долю в жилье, а также других лиц, чьи права были ущемлены.

Ошибки при регистрации. Проблемы с документами и процедурой оформления в Росреестре также становятся частой причиной для судебных разбирательств.

Как распознать проблемную сделку до покупки

Смирнов рекомендует лично встречаться с продавцом и в ходе беседы задавать прямые вопросы: о причинах продажи, дальнейших планах на жилье и полученные средства. Отсутствие внятных ответов, спутанная речь или неадекватное поведение — тревожные сигналы. В будущем такой продавец может доказать, что находился в измененном состоянии сознания, и оспорить договор.

Потенциального покупателя должны насторожить и другие «красные флаги»:

Слишком заниженная, не соответствующая рынку цена на объект;

Частая смена владельцев недвижимости в прошлом;

Любые другие нестандартные или подозрительные условия сделки.

Юрист отдельно предупреждает о рисках, которые сложно проконтролировать, например, о возможном будущем банкротстве продавца. Именно поэтому он настоятельно не рекомендует соглашаться на занижение стоимости квартиры в официальном договоре — такая «экономия» может обернуться полной потерей жилья и денег.

