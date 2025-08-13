Курам на смех: в Сети высмеяли Волочкову, спевшую за Пугачеву песню из «Иронии судьбы»

Анастасия Волочкова, бывшая балерина Большого театра, неожиданно начала петь. В интернете появилось видео, на котором она исполняет песню из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», которую когда-то пела Алла Пугачёва.

В комментариях сразу же начали обсуждать, что Волочкова, по мнению некоторых, заняла место Пугачевой после её отъезда из страны, критики России и пожертвований в пользу Вооружённых сил Украины.

Кто-то воспринимает это как забавную историю, но, как известно, в каждой шутке есть доля истины. А что, если Волочкова действительно обнаружит своё призвание в музыке и станет новой звездой, предположили пользователи.

