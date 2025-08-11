Не шейх с яхтами: Волочкова описала своего идеального возлюбленного

Анастасия Волочкова сделала необычное заявление о своих предпочтениях в мужчинах, разрушив стереотипы о «золотых» невестах. В эксклюзивном интервью «Газете.Ru» прима-балерина призналась , что роскошь и статус потенциального кавалера для нее — далеко не главное.

Как подчеркнула балерина, роскошью и яхтами ее не удивишь, по этой причине она ищет более интересные и преимущественно маскулинные качества в мужчинах. Например, ее идеальный мужчина должен быть порядочным, а также ставить ее приоритет и относиться с уважением.

«Шейхи, не шейхи — абсолютно без разницы. <...> Это [должен быть] мужчина сильный, властный, достойный по духу и мощи, в три раза сильнее меня. Вот такой мужчина может покорить мое сердце», — заявила балерина.

Эти откровения стали неожиданностью для поклонников, привыкших видеть балерину в окружении роскоши. Волочкова подчеркнула, что ищет не просто партнера, а человека, который сможет стать для нее надежной опорой и при этом будет ценить ее как личность и профессионала.