Курьер обокрал известную актрису по пути из Московской области в Москву

Курьер из Московской области обокрал звезду сериалов «Фишер» и «Два холма» Анну Снаткину, которая попросила доставить посылку со своими вещами из Истры в Москву. Об этом сообщает «112».

По его данным, в коробке находились личные вещи и бижутерия актрисы. Однако по пути в Москву курьера пришлось заменить, поэтому посылку до места назначения довез другой сотрудник службы доставки. При этом в коробке не оказалось дорогой бижутерии.

После того как это выяснилось, Снаткина обратилась к сотрудникам полиции. Ущерб она оценила в 75,6 тысячи рублей. Полицейские будут выяснять, кто из курьеров украл бижутерию.