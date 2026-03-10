Курорт под вопросом: русские в Турции начали массово продавать жилье

Турецкий курорт перестает быть безоблачным для российских инвесторов. Высокая инфляция, рост цен на коммуналку и экономическая нестабильность заставили многих владельцев недвижимости в Турции задуматься о продаже. Впрочем, о массовом исходе речи пока не идет — скорее о трезвом пересчете расходов и доходов.

Эксперт по недвижимости Махинур Далгын в беседе с РИА Новости подтвердила: в последние месяцы россияне все чаще оценивают целесообразность содержания жилья на турецком побережье. Причина банальна — жизнь дорожает.

«На фоне высокой инфляции и удорожания жизни в Турции часть российских владельцев недвижимости стала задумываться о продаже своих объектов или фиксации прибыли», — пояснила она.

Коммунальные платежи, обслуживание жилых комплексов и налоги теперь бьют по карману сильнее, чем год-два назад. Особенно чувствительно это для тех, кто покупал квартиру или дом как инвестицию или второе жилье, а не для постоянного проживания. Сдать объект в аренду и окупить расходы получается не всегда.

Далгын отмечает, что настроения инвесторов напрямую связаны с общей макроэкономической ситуацией в Турции. Высокая инфляция и скачки валютных курсов заставляют иностранцев оглядываться по сторонам в поисках альтернативных рынков.

Однако паниковать рано. Эксперт подчеркивает: речь не идет о массовом исходе. Многие россияне продолжают держать объекты, рассчитывая на доход от аренды, особенно в туристических зонах, где спрос на краткосрочную аренду остается высоким.

Статистика подтверждает: интерес к турецкой недвижимости у россиян еще не угас. По данным Турецкого статистического института (TÜİK), в январе 2026 года граждане России купили 219 объектов жилья, уверенно заняв первое место среди иностранных покупателей. Для сравнения: всего иностранцы приобрели в Турции за месяц 1306 объектов. Компанию россиянам в тройке лидеров составили иранцы и украинцы.

Так что о бегстве говорить рано. Но считать деньги турецкие владельцы из России научились быстро.

