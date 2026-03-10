Жирные кошельки и бюджет: куда теперь лететь россиянам на отдых, если ОАЭ бомбят

Специалист отметил, что Эмираты воспринимались многими как своего рода «Швейцария» ближневосточного региона — богатая и безопасная страна, где военные действия казались немыслимыми. Хотя Саудовская Аравия считается главной арабской державой, ОАЭ всегда были надежным партнером и местом притяжения для состоятельных людей со всего мира.

Мельник подчеркнул многогранность эмиратского направления. Он пояснил, что страна предлагала отдых на любой кошелек: от фешенебельных отелей на острове Садият в Абу-Даби и роскошных пляжей Джумейры с Пальмой Джумейра до более доступных вариантов в Шардже. Отдельно эксперт выделил Фуджейру с ее уникальным Аравийским морем и Рас-эль-Хайму с теплой водой, где цены на отели первой линии были ниже. Доступность обеспечивалась чартерными программами, бюджетными рейсами FlyDubai и гибкой сезонностью: летом стоимость даже в люксовых отелях падала, несмотря на жару.

По словам специалиста, закрытие направления лишило россиян не просто пляжного отдыха. Уровень сервиса в отелях Джумейры, по его мнению, недостижим для египетских курортов по качеству питания, комфорта и инфраструктуры. Кроме того, Дубай выполнял роль ключевого транспортного хаба. Оттуда было удобно и часто дешевле лететь прямыми рейсами на Мальдивы, Сейшелы, Мадагаскар и в страны Азии, пользуясь высоким уровнем сервиса авиакомпаний.

Мельник констатировал, что потеря Эмиратов особенно ощутима в холодное время года, когда путешественники ищут недалекое и комфортное направление. Турция, по его оценке, способна заместить поток лишь частично и в ограниченный сезон, а ситуация с Египтом остается неопределенной. Эксперт резюмировал, что закрытие ОАЭ негативно отразилось не только на качестве отдыха, но и на всей логистике международных путешествий, однако выразил надежду на eventual restoration транспортных маршрутов в будущем.