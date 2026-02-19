«Квартира для защитника». В Госдуме предложили снизить ставку по военной ипотеке до 6%

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой пересмотреть условия кредитования для защитников Отечества. Политик направил обращение, в котором предлагается гарантировать военным, вовлеченным в накопительно-ипотечную систему (НИС), возможность оформлять жилищные займы по ставке не выше 6% годовых.

Более того, документ предусматривает механизм дополнительного уменьшения процента вплоть до полного обнуления для семей, где воспитываются дети.

«Представляется целесообразным закрепить право участников НИС на получение ипотечных кредитов по льготной процентной ставке, не превышающей 6% годовых, с возможностью ее понижения в зависимости от числа детей, включая снижение до 0%», — цитируется текст парламентского запроса.

В обращении отмечается, что текущие ставки по военной ипотеке начинаются от 18,42% и могут достигать 20,2% годовых. При этом максимальная сумма кредита, которую предлагают банки-партнеры, ограничена 2,2 миллиона рублей. Политик подчеркивает, что такие условия существенно снижают доступность жилья для военнослужащих.

