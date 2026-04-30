Лайфхак с времянкой не пройдет: как получить прописку на даче в Подмосковье в 2026 году

Мечта о подмосковной прописке на шести сотках остается реальностью, но правила игры ужесточаются. Депутат Госдумы Никита Чаплин разъяснил, почему «дачная амнистия» до 2031 года — это не повод регистрировать сараи, и какие судебные риски ждут владельцев некачественных построек, пишет REGIONS .

Дачная амнистия 2026: регистрация без лишней бюрократии

Оформить садовый дом в собственность в Московской области по-прежнему можно в упрощенном порядке. Действующая до 1 марта 2031 года норма позволяет легализовать постройку без получения разрешения на строительство и акта ввода в эксплуатацию. Владельцу достаточно предоставить технический план, подготовленный кадастровым инженером, и документы, подтверждающие право владения земельным участком. Этот механизм призван помочь тем, кто еще не успел узаконить свои строения на территории СНТ.

Жесткие критерии: когда времянка становится вне закона

Несмотря на упрощенный порядок регистрации прав, требования к качеству самих домов значительно выросли. Судебная практика 2025–2026 годов показывает, что наличие выписки из ЕГРН больше не является гарантией неприкосновенности объекта. Если техническая экспертиза докажет, что строение не соответствует строительным или санитарным нормам, суд может аннулировать право собственности. Прописаться в «сарае с крышей» не получится: дом обязан иметь не более трех этажей, высоту до 20 метров и быть пригодным для постоянного проживания одной семьи.

Алгоритм превращения садового дома в жилой

Чтобы получить заветный штамп в паспорте, необходимо пройти процедуру признания строения жилым. Сейчас это можно сделать через МФЦ, подав комплексное заявление. Основным документом станет заключение специалиста о соответствии дома нормам ИЖС: наличие надежного фундамента, системы отопления и соблюдение всех инженерных стандартов. Только после того, как администрация официально сменит статус здания на «жилой дом», владелец может обращаться в паспортный стол за регистрацией по месту жительства.

Мнение эксперта: сначала ремонт, потом документы

Председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин подчеркивает, что регистрация стала доступнее, но контроль за качеством жилья — строже. Если постройка не дотягивает до параметров полноценного дома, эксперт рекомендует сначала привести ее в порядок. Попытка зарегистрировать непригодное для жизни помещение может обернуться не только отказом в прописке, но и потерей права собственности на объект в ходе судебных разбирательств.