В Павлово-Посадском округе новые классы, спортзал и площадка на улице: как проходит ремонт в Кузнецовской школе

В 2026 году Кузнецовская школа в Павлово‑Посадском округе переживает масштабную модернизацию — за все время существования учреждения, а в этом году ему исполняется 40 лет, здесь еще не проводили столь масштабных ремонтных работ. Ранее проблемы решали лишь частично, теперь же идет полноценная современная реконструкция.

Так, 29 апреля ход капремонта проверили депутат Госдумы РФ Геннадий Панин, глава Павлово‑Посадского округа Денис Семенов, депутат Московской областной думы Линара Самединова и родители школьников.

В рамках обновления не только оборудуют новые классы и лаборатории, но также создадут современный спортзал для занятий самбо и футболом — школа участвует в проектах «Самбо в школу» и «Футбол в школу» (последний поддерживается Российским футбольным союзом). Кроме того, появится спортивное ядро на открытом воздухе — им смогут пользоваться не только ученики, но и жители округа.

После перепланировки в школе также организуют полноценный пищеблок, что позволит заметно улучшить питание учащихся. Родители, осмотревшие объект, остались довольны текущим прогрессом и рассчитывают на скорое завершение ремонта.