В колледже «Подмосковье» прошли открытые уроки регионального этапа конкурса «Мастер года-2026»

29 апреля на площадке колледжа «Подмосковье» прошли открытые уроки участников конкурса «Мастер года» в рамках регионального этапа. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

Одним из самых аппетитных занятий стал кулинарный мастер‐класс от Романа Белова из Дмитровского техникума. Будущие повара под его чутким руководством освоили тонкости приготовления блинного пирога с лососем. Вместе с Александрой Акулькиной, также представляющей Дмитровский техникум, студенты погрузились в традиции кавказской кухни: они самостоятельно сформовали и испекли осетинские пироги.

На уроке по химии от Светланы Абузяровой из Шатурского энергетического техникума студенты познакомились с явлением, когда химическая реакция сопровождается свечением. Ребята провели наглядный опыт: увидели свечение люминола в процессе окисления в щелочной среде с использованием катализатора — красной кровяной соли.

Завершился насыщенный день практическим занятием от Маргариты Хохловой из Волоколамского аграрного техникума «Холмогорка». Студенты примерили на себя роль специалистов‐технологов пищевой промышленности. Под руководством наставника они провели полноценную оценку качества сливочного масла, опираясь на органолептические показатели, закрепленные в ГОСТе.

