Прием пищи может быстро усиливать работу иммунной системы и помогать организму активнее реагировать на инфекцию, сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Nature. Ученые выяснили, что T-клетки — важные клетки иммунитета — после еды быстрее получают энергию для борьбы с угрозами.

Авторы работы из Питтсбургского университета взяли кровь у участников утром до первого приема пищи, а затем спустя шесть часов, когда те могли есть что угодно. После еды T-клетки лучше усваивали сахар, имели больше жиров и более эффективно работающие митохондрии.

«Мы думаем, что в старой поговорке „голодное брюхо к леченью глухо“ есть определенный смысл», — сказал соавтор исследования, иммунолог Грег Делгофф.

Эксперименты на мышах показали, что после питания T-клетки активнее размножались и лучше защищали от инфекции. Особенно важным оказался эффект для клеток памяти: у сытых мышей их образовывалось больше, а преимущество сохранялось неделями и месяцами.

Исследователи считают, что результаты могут помочь улучшить вакцинацию и CAR-T-терапию против рака. Однако пока неясно, какие именно продукты или питательные вещества дают такой эффект.