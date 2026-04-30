Минобороны России провело акцию «Послание Победителя: Связь поколений 1945-2045» в Одинцовском

В преддверии Дня Победы Минобороны России провело военно-патриотическую акцию «Послание Победителя: Связь поколений 1945-2045» на Соборной площади Музейно-храмового комплекса Вооруженных Сил РФ в Одинцовском округе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках церемонии на площадь доставили «капсулы памяти», содержащие напутствия будущим поколениям от ветеранов Великой Отечественной войны. Их разместили в специальной витрине, установленной в зале № 34 «Парад Победы» музейного комплекса «Дорога памяти». Их планируют вскрыть в год столетия Великой Победы.

Заместитель министра обороны РФ генерал армии Виктор Горемыкин подчеркнул важность сохранения подлинных свидетельств непосредственных участников тех значимых исторических событий для потомков.

«Предлагаем максимально расширить акцию „Послание Победителей: Связь поколений“, собрать как можно больше бесценных воспоминаний и уникальных наставлений для будущих поколений от всех ныне живущих фронтовиков. Необходимо разместить их не только здесь, на „Дороге Памяти“, но и в экспозициях музейных комплексов во всех уголках нашей страны», — сказал он.

Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина добавила, что акция позволяет почувствовать личную ответственность за сохранение наследия.

В рамках мероприятия девяти юнармейским коллективам также вручили знамена и свидетельства о присвоении отрядам имен Героев Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза, Героев России, участников специальной военной операции и выдающихся людей России. После этого участники акции совместно с почетными гостями возложили цветы к скульптурной композиции «Матерям победителей» и развернули на Соборной площади масштабные копии Знамени Победы (10×20 м) и Георгиевской ленты (7,5×300 м).

В акции приняли заместитель Председателя Правительства РФ Алексей Оверчук, военнослужащие — участники специальной военной операции, руководители движения «ЮНАРМИЯ», «Движения Первых», ДОССАФ России, «Волонтерской роты „Боевого братства“, сотрудники Российского экспортного центра и учебно-методического центра „Авангард“. Ее провело Минобороны России совместно с Российским экспортным центром.

