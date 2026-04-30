Онкобольная Лерчек прошла химиотерапию в четвертый раз

Танцор Луис Сквиччиарини, возлюбленный блогера Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, поделился обнадеживающей новостью: она прошла четвертую химиотерапию, пишет Super.ru. В своем посте Луис поблагодарил подписчиков за молитвы, которые, по его словам, помогают Лере и ее исцелению.

Это уже четвертый этап лечения, и, судя по тону сообщения, процесс идет по плану. Ранее Сквиччиарини уже публиковал пост о прогрессе в восстановлении: медики разрешили Лерчек заниматься танцами — то, что она очень любит, и что стало для нее не просто хобби, а символом возвращения к жизни.

Кроме того, Луис не забывает и о других радостных моментах. Накануне он опубликовал трогательное послание, посвященное их двухмесячному сыну.

«Именно рождение этого малыша помогло нам узнать о диагнозе и получить шанс спасти Лерчек», — отмечал танцор.

Поклонники блогера, которые с самого начала поддерживают ее в борьбе с раком желудка четвертой стадии, активно комментируют посты Луиса, желая Валерии сил и скорейшего выздоровления.

Ранее онколог Евгений Черемушкин прокомментировал возвращение Лерчек к танцам.