Звезда «Криминального чтива» Винг Реймз попал в больницу

Известный голливудский актер Винг Реймз, которого зрители помнят по фильмам «Миссия невыполнима» и «Криминально чтиво» и многим другим, попал в больницу, сообщает Variety.

По информации издания, во время ужина в одном из ресторанов Лос-Анджелеса актер потерял сознание, и его экстренно госпитализировали. Поклонники, затаив дыхание, ждали новостей, но уже через несколько часов Винга выписали, и он отправился домой.

По словам представителя Реймза, врачи не обнаружили никаких серьезных проблем со здоровьем, а сам актер, разговаривая с менеджером, много шутил и вел себя как ни в чем не бывало.

Предположительно, причиной обморока мог стать тепловой удар — Лос-Анджелес в это время года нередко фиксируют высокие температуры, и даже привыкшие к такому климату люди иногда реагируют на перегрев. К счастью, все обошлось, и Реймз уже вернулся к привычной жизни.

Ранее сообщалось, что Николь Кидман стало плохо на съемках нового сериала.