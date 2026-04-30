Омбудсмен Подмосковья рассказала, можно ли получить медпомощь по ОМС не по месту жительства

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская разъяснила порядок предоставления гражданам медицинской помощи по ОМС не по месту жительства.

С соответствующим вопросом к подмосковному омбудсмену обратилась жительница Щелково. Женщина рассказала, что к ней из другого региона приехала погостить мать, и спросила, сможет ли родственница получить помощь в поликлинике региона.

Как рассказала Фаевская, застрахованные лица имеют право на бесплатное оказание им медпомощи в случае наступления страхового случая. Это может быть заболевание, травма, профилактическое мероприятие. Получить помощь можно на территории региона выдачи медицинского полиса в объеме, установленном территориальной программой ОМС, а также в целом на территории РФ в объеме, установленном базовой программой ОМС.

Таким образом, при наличии полиса ОМС получить бесплатную медпомощь можно в любом регионе страны вне зависимости от места выдачи полиса. Однако объем помощи может отличаться от предоставляемого по месту жительства.

По базовой программе ОМС гражданам оказывают первичную медико-санитарную помощь, в том числе профилактическую; скорую помощь (за исключением санитарно-авиационной эвакуации); специализированную, в том числе высокотехнологичную. Также доступны применение вспомогательных репродуктивных технологий и мероприятия по медицинской реабилитации.

