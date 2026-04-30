Новый онлайн-репетитор по математике запустили для школьников Подмосковья. Он доступен в чате с Алисой AI. Воспользоваться им могут учащиеся 5–11-х классов.

Проект разработала команда «Яндекс Образования» вместе с педагогами и методистами. Для начала занятия нужно открыть чат и выбрать опцию «Репетитор». Функция доступна как в веб-версии, так и в мобильном приложении Алисы AI.

«Репетитор» работает на основе языковой модели, которая обучена объяснять материал, как учитель, и обучение проходит в форме диалога. Материал объясняется простым языком, после чего задаются наводящие вопросы и даются пояснения. Таким образом, ребенок самостоятельно приходит к решению. Задавать вопросы в текстовом или голосовом формате.

В планах компании — запустить аналогичные помощники в части других школьных предметов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как ИИ используется в сфере образования в регионе.