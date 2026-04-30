«Нашли мертвой в собственном доме»: умерла 60-летняя приемная дочь легендарного актера Питера Фалька

В возрасте 60 лет ушла из жизни Жаклин, приемная дочь легендарного актера Питера Фалька, которого миллионы зрителей знают и любят по роли лейтенанта Коломбо в одноименно сериале, сообщает TMZ. Тело женщины нашли 27 апреля в ее собственном доме. По предварительным данным, она свела счеты с жизнью. Полиция проводит расследование.

Жаклин была одной из двух приемных дочерей, которых Фальк и его первая жена Элис Мэйо взяли в семью. Их брак продлился 16 лет, но после развода девочки остались с матерью.

Позже актер женился на коллеге по сериалу «Коломбо» Шире Жениз (второй брак также распался). Сам Фальк скончался 24 июня 2011 года после долгой борьбы с болезнью Альцгеймера.

Друзья и родственники Жаклин пока не комментируют ее гибель. Известно, что она вела довольно замкнутый образ жизни и, возможно, страдала от депрессии. О ее второй приемной сестре информации мало.

