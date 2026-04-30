В Кашире вынесли приговор местному жителю, убившему падчерицу

Каширский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 64-летнего местного жителя, убившего падчерицу почти 30 лет назад, его признали виновным по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетней, заведомо находившейся в беспомощном состоянии). Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, 7 марта 1997 года подсудимый находился в состоянии наркотического опьянения в квартире на улице Коммуны. В ходе конфликта со своей падчерицей 1989 года рождения, который начался из-за просьбы девочки покормить ее, мужчина со значительной силой толкнул ребенка. В результате та получила травму головы, от которой скончалась на месте.

После этого злоумышленник поместил тело девочки в сумку, вывез и захоронил в подвале одного из жилых домов в Кашире. При координирующей роли городской прокуратуры по раскрытию преступлений прошлых лет в ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить причастность отчима к совершению убийства. В результате были обнаружены останки ребенка, цепочка и детская игрушка, которые опознала мать погибшей.

Суд назначил виновному наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

