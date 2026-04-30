В ОЭЗ «Дубна» появится завод по производству жизненно важных лекарств
Фото: [Главгосстройнадзор МО]
ООО «АРГУМЕНТУМ ФАРМА» продолжает строительство завода по производству готовых лекарственных средств на территории ОЭЗ «Дубна». Ход проведения работ проверили инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Завод будет рассчитан на выпуск до 48 млн единиц продукции в год. Он станет важным элементом импортозамещения в фармацевтической отрасли России. Стройготовность административно-технического корпуса достигла 95%, специалисты ведут монтаж оборудования и внутренних инженерных сетей.
На территории появятся высокотехнологичный склад с адресным хранением и зонами для различных температурных режимов. Там будут выпускать преднаполненные шприцы, ампулы и флаконы с лиофильной сушкой, ввести объект в эксплуатацию планируют в третьем квартале 2026 года.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.