В ОЭЗ «Дубна» появится завод по производству жизненно важных лекарств

Завод будет рассчитан на выпуск до 48 млн единиц продукции в год. Он станет важным элементом импортозамещения в фармацевтической отрасли России. Стройготовность административно-технического корпуса достигла 95%, специалисты ведут монтаж оборудования и внутренних инженерных сетей.

На территории появятся высокотехнологичный склад с адресным хранением и зонами для различных температурных режимов. Там будут выпускать преднаполненные шприцы, ампулы и флаконы с лиофильной сушкой, ввести объект в эксплуатацию планируют в третьем квартале 2026 года.

