Жителям Опалихи станет проще с покупками – новый магазин в Красногорске готовят к открытию

В микрорайоне Опалиха городского округа Красногорск завершается подготовка к открытию нового торгового здания — жителям больше не придется ездить далеко за продуктами и повседневными товарами. Объект, возведенный на улице Дарьинской, уже прошел проверку Главгосстройнадзора Московской области: ведомство выдало заключение о соответствии постройки утвержденному проекту. В ближайшее время здание введут в эксплуатацию.

Как рассказали в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области, двухэтажный торговый объект занимает площадь более 2 тыс. кв. м. Продуманная планировка позволяет разместить сразу несколько торговых точек разного профиля — это даст возможность подобрать арендаторов с учетом повседневных потребностей жителей района.

Инфраструктура здания спроектирована с учетом требований современного ритейла. Для удобной работы арендаторов предусмотрены зоны разгрузки товаров с удобным подъездом грузового транспорта, инженерные помещения для размещения оборудования и хранения инвентаря, грузовой подъемник, обеспечивающий доставку продукции на второй этаж.

