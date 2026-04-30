В августе завершатся основные работы по благоустройству набережной «Северные пруды» в Сергиево-Посадском округе

В Сергиево‐Посадском городском округе активно идет благоустройство набережной «Северные пруды» на улице Северо‐Озерной. Территория площадью 2,5 га победила на всероссийском конкурсе по формированию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.

Цель инициативы — создать современное и функциональное общественное пространство, которое станет новой точкой притяжения для жителей и гостей города. После завершения работ набережная будет отвечать самым высоким стандартам благоустройства. Здесь появятся удобные пешеходные дорожки для прогулок и активного отдыха. Особое внимание уделено безопасности и доступности территории: лестницы и подпорные стены обеспечат комфортный доступ ко всем зонам пространства.

Продуманная инфраструктура сделает набережную привлекательной в любое время суток. Уютные зоны отдыха с садово‐парковой мебелью подойдут для спокойного времяпрепровождения. Для маленьких посетителей обустроят детскую игровую площадку с современным оборудованием.

Чтобы гостям было легко ориентироваться на большой территории, установят информационные стенды и указатели. Вечером пространство преобразится благодаря продуманной системе освещения: уютные фонари создадут приятную атмосферу и обеспечат безопасность. Для круглосуточного контроля и повышения уровня безопасности смонтируют систему видеонаблюдения.

Сейчас на объекте кипит работа. Специалисты занимаются устройством свайного поля. Параллельно идет монтаж металлокаркаса и формирование основания из дорожно‐тротуарных плит. В процессе задействованы 20 рабочих и 2 единицы техники. Открытие благоустроенной территории запланировано на середину августа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что благоустройство Центрального парка в Щелкове завершится осенью.