Лауреатов всероссийской премии «Женщина-Приzvание» назовут в Москве

Итоги всероссийской премии «Женщина-Приzvание» подведут в столице. Торжественная церемония награждения победителей пройдет в Московском доме ветеранов войн и вооруженных сил 5 марта.

Премия организована Центральным офицерским клубом Воздушно-космических сил при поддержке Главного командования ВКС и Комитета семей воинов Отечества.

Премия нацелена на информирование жителей об успешных примерах вклада женщин в поддержку СВО. Одни из участниц собирают посылки для военнослужащих, другие плетут маскировочные сети, третьи организуют мероприятия патриотической направленности для молодежи.

«Среди лауреатов не только матери, сестры, супруги бойцов. Среди них много неравнодушных женщин, которые всей душой переживают за земляков, страну и будущее детей. Они делают все, чтобы наши защитники ни в чем не нуждались», – отметил председатель Центрального совета Союза ветеранов Космических войск, генерал-майор Владимир Андреевич Байкин.

Победителей определят в 13 номинациях. Также в программе торжественной церемонии — выступления творческих коллективов и выставка фотографий «Жена героя».