Лед, шампанское и «Зимниада»: почему в феврале 2026 туристы штурмуют Байкал

Россияне массово бронируют жилье на Байкале в разгар высокого зимнего сезона. Согласно исследованию популярного российского сервиса, спрос на посуточные квартиры в Иркутской области в феврале — начале марта вырос на 27% по сравнению с прошлым годом, а на загородные объекты — на 28%. В среднем аренда жилья в регионе обходится туристам в 3,1 тысячи рублей в сутки.

Соседняя Бурятия также демонстрирует положительную динамику, хотя и более скромную: количество броней посуточных квартир здесь увеличилось на 15%, загородного жилья — на 13%. При этом средняя стоимость аренды на бурятской стороне Байкала несколько выше и составляет 3,7 тысячи рублей за ночь.

Руководитель направления «Привлечение гостей» «Авито Путешествий» Анастасия Бардина пояснила, что конец зимы — оптимальное время для поездки на озеро. Цены на жилье еще держатся на уровне зимнего сезона, а загородные объекты в Иркутской области и вовсе предлагают по более доступной стоимости. Она также отметила, что туристов ждет насыщенная программа: от традиционных фестивалей ледовых скульптур и ярмарок до экстремальных активностей в рамках «Зимниады».