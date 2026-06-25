Как не заразиться через еду: специалисты Роспотребнадзора рассказали о главных угрозах и правилах безопасности

Специалисты управления Роспотребнадзора по Кузбассу в ответ на запрос VSE42.Ru перечислили основные инфекции, передающиеся через продукты питания. Эксперты предупредили о симптомах, при которых необходимо обращаться к врачу.

Специалисты ведомства отмечают, что вместе с едой в организм могут попасть возбудители сальмонеллеза, кампилобактериоза, иерсиниоза, дизентерии, норовирусной и ротавирусной инфекций, вирусного гепатита А. Кроме того, серьезную опасность представляют пищевые токсикоинфекции: они возникают, когда в готовых блюдах накапливаются токсины, выделяемые бактериями.

В Роспотребнадзоре обращают внимание на основные причины заражения. Чаще всего это нарушения технологического процесса приготовления пищи, несоблюдение температурных режимов хранения, а также недостаточная гигиена персонала на кухне.

Врачи перечислили симптомы, которые требуют немедленного внимания. Типичные проявления инфекций включают тошноту, рвоту, расстройство стула, боли в животе, сильную слабость и повышение температуры. При обнаружении любого из этих признаков специалисты советуют не откладывать визит к врачу.

Ранее биолог поделился секретами хранения фруктов и ягод.