Пока коммунальные службы Балашихи борются с последствиями обильных снегопадов начала 2026 года, местные жители нашли альтернативное объяснение происходящему. Как пишет REGIONS , с помощью современных технологий они вычислили «того самого», кто стоит за рекордными осадками. Им оказался никто иной, как Владимир Ильич Ленин.

В телеграм-канале «В Балашихе | Все новости» появился вирусный ролик, созданный при помощи нейросетей. На нем памятник вождю мирового пролетариата, установленный на перекрестке улиц Новой и Пролетарской в микрорайоне Железнодорожный, неожиданно ожил. В руках у Ильича оказалась огромная лопата, которой он, правда, не убирает снег, а с явным энтузиазмом разбрасывает его по всему городу.

Пользователи оценили юмор и тут же принялись комментировать находку.

«Теперь все ясно: во всем виноват Ленин! После такого видео даже легче стало: есть кому предъявить претензии. А кто будет убирать? Ответ очевиден: Пушкин», — комментируют пользователи.

Это уже не первый опыт «цифрового оживления» известного монумента. Как отмечается в публикации, осенью прошлого года виртуальный Ленин уже выходил на связь с жителями, правда, тогда он давал советы дорожникам по ремонту асфальтового покрытия.

Важно отметить, что памятник Ленину в Железнодорожном имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Жители относятся к нему с уважением и, по их собственным словам, никогда не переходят допустимых границ, оставляя творческие эксперименты исключительно в виртуальной плоскости. Впрочем, снегопадам это пока не помогает.

Ранее сообщалось, что в Балашихе памятник Ленину сделал случайный косплей на Остапа Бендера.