В Балашихе памятник Ленину сделал случайный косплей на Остапа Бендера

Выпавший в ночь на 9 февраля снег внес неожиданные коррективы в облик памятника Владимиру Ленину в микрорайоне Балашиха-1. Сильный ветер и осадки создали на плечах монумента длинный белый слой, который со стороны выглядит как изящно повязанный шарф. Местные жители быстро оценили работу «природного стилиста», отметив, что теперь вождь мирового пролетариата приобрел сходство с легендарным литературным персонажем Остапом Бендером, передает REGIONS .

Кадры преобразившегося памятника разлетелись по социальным сетям. Горожане проводят параллели с кинообразом Великого комбинатора, который традиционно изображается в длинном белом шарфе. Хотя в романе Ильфа и Петрова аксессуар описывался как «румынского оттенка», именно кинематограф закрепил за Бендером тягу к белому цвету. Пользователи в комментариях активно шутят над новым амплуа Ильича.

«Теперь это не Ильич, а Бендер. Посмотрите, как ему идет. А на голове уже намечается характерная капитанка. Если снег продолжит идти, то ждем появления головного убора и белых штанов, о которых он так мечтал», — комментируют жители.

Данный монумент на одноименной площади имеет богатую историю. Он был установлен в 1957 году в ознаменование 40-летия Великой Октябрьской революции. Скульптура является авторской копией знаменитой работы «Призывающий вождь», оригинал которой был создан Георгием Алексеевым еще в 1924 году. Над балашихинской версией трудились скульптор Матвей Листопад и архитектор Андрей Ростковский. Несмотря на солидный возраст и монументальность, памятник нередко становится центром внимания благодаря капризам погоды. Жители отмечают, что подобный «рестайлинг» добавляет суровому облику вождя немного человечности и заставляет прохожих чаще улыбаться.

Если снегопад усилится, горожане ожидают завершения образа — формирования той самой капитанской фуражки, которая сделала бы сходство с героем «Золотого теленка» абсолютным. Пока же Ленин продолжает призывать народ, но теперь делает это в элегантном зимнем наряде.

