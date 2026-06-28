Врач предупредила об опасности специй и соусов, маскирующих испорченные продукты

Врач по гигиене питания, аудитор по пищевой безопасности Екатерина Гузман в беседе с « Газетой.Ru » рассказала, что специи, маринады и соусы могут маскировать первые признаки порчи продуктов, но не делают их безопасными. По ее словам, если продукт загрязнен сальмонеллами, патогенными кишечными палочками, листериями или другими возбудителями, ни уксус, ни пряности не уничтожат их в бытовых условиях. При этом такие продукты нередко выглядят и пахнут нормально, создавая ложное чувство безопасности.

Особую опасность, отметила Гузман, представляют соусы собственного приготовления в общепите — майонезные, чесночные, сырные и другие, содержащие скоропортящиеся ингредиенты (яйца, молоко, сливки). При нарушении технологии или хранения они становятся благоприятной средой для бактерий. Особенно это актуально для фастфуда (шаурма, бургеры, сэндвичи), где соусы часто находятся при комнатной температуре, а не в холодильнике при температуре не выше +6 °C. В жару микробы размножаются быстро, а через дозаторы и руки персонала возможно дополнительное загрязнение.

Гузман подчеркнула, что эпидемиологические расследования нередко связывают вспышки пищевых инфекций в общепите именно с нарушениями хранения соусов и заправок. Однако опасность представляет не сам соус, а несоблюдение технологии его приготовления, хранения и использования.

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