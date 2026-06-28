Ученые сделали тревожное заявление о скрытой инфекции: живет в глазах, заражает треть населения
PLOS: ученые захотели признать токсоплазмоз забытой тропической болезнью
Исследователи предложили признать токсоплазмоз забытой тропической болезнью. По их мнению, это поможет усилить профилактику инфекции, которой заражена примерно треть населения планеты. Группа учнных опубликовала в журнале PLOS Neglected Tropical Diseases призыв классифицировать токсоплазмоз как забытую тропическую болезнь (ЗТБ) по критериям ВОЗ.
Ученые предложили признать токсоплазмоз забытой тропической болезнью
Международная группа исследователей выступила с предложением включить токсоплазмоз в перечень забытых тропических болезней Всемирной организации здравоохранения. По данным ученых, паразитом Toxoplasma gondii инфицирована примерно треть населения Земли, однако заболеванию до сих пор уделяется недостаточно внимания.
Результаты работы опубликованы в научном журнале PLOS Neglected Tropical Diseases.
Инфекция может привести к тяжелым последствиям
Специалисты отмечают, что большинство людей переносит токсоплазмоз без выраженных симптомов. Однако в ряде случаев паразит поражает органы зрения, вызывая глазной токсоплазмоз, который считается одной из наиболее распространенных внутриглазных инфекций.
Особую опасность заболевание представляет для беременных женщин, впервые столкнувшихся с инфекцией. В этом случае паразит способен передаваться плоду через плаценту. Ежегодно с врожденным токсоплазмозом рождаются около 190000 детей, часть из которых сталкивается с нарушениями зрения и поражением нервной системы.
Исследователи указали на нехватку внимания
Авторы исследования считают, что токсоплазмоз соответствует всем критериям ВОЗ для включения в список забытых тропических болезней. Заболевание широко распространено в тропических и субтропических регионах, чаще встречается среди малообеспеченного населения, поддается профилактике, но при этом получает недостаточное финансирование для разработки новых методов лечения и профилактики.
По мнению ученых, присвоение такого статуса позволит активнее развивать программы защиты беременных женщин, совершенствовать меры безопасности пищевых продуктов и усилить профилактику распространения инфекции.