Ученые сделали тревожное заявление о скрытой инфекции: живет в глазах, заражает треть населения

Исследователи предложили признать токсоплазмоз забытой тропической болезнью. По их мнению, это поможет усилить профилактику инфекции, которой заражена примерно треть населения планеты. Группа учнных опубликовала в журнале PLOS Neglected Tropical Diseases призыв классифицировать токсоплазмоз как забытую тропическую болезнь (ЗТБ) по критериям ВОЗ.

Ученые предложили признать токсоплазмоз забытой тропической болезнью

Международная группа исследователей выступила с предложением включить токсоплазмоз в перечень забытых тропических болезней Всемирной организации здравоохранения. По данным ученых, паразитом Toxoplasma gondii инфицирована примерно треть населения Земли, однако заболеванию до сих пор уделяется недостаточно внимания.

Результаты работы опубликованы в научном журнале PLOS Neglected Tropical Diseases.

Инфекция может привести к тяжелым последствиям

Специалисты отмечают, что большинство людей переносит токсоплазмоз без выраженных симптомов. Однако в ряде случаев паразит поражает органы зрения, вызывая глазной токсоплазмоз, который считается одной из наиболее распространенных внутриглазных инфекций.

Особую опасность заболевание представляет для беременных женщин, впервые столкнувшихся с инфекцией. В этом случае паразит способен передаваться плоду через плаценту. Ежегодно с врожденным токсоплазмозом рождаются около 190000 детей, часть из которых сталкивается с нарушениями зрения и поражением нервной системы.

Исследователи указали на нехватку внимания

Авторы исследования считают, что токсоплазмоз соответствует всем критериям ВОЗ для включения в список забытых тропических болезней. Заболевание широко распространено в тропических и субтропических регионах, чаще встречается среди малообеспеченного населения, поддается профилактике, но при этом получает недостаточное финансирование для разработки новых методов лечения и профилактики.

По мнению ученых, присвоение такого статуса позволит активнее развивать программы защиты беременных женщин, совершенствовать меры безопасности пищевых продуктов и усилить профилактику распространения инфекции.